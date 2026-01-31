L’imbarazzo in Vaticano per l’angelo con la faccia di Meloni | Non ci sono precedenti La versione del parroco e le accuse del Pd |  Come Mussolini

L’imbarazzo nel Vaticano cresce dopo il restauro dell’angelo con il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Il parroco difende l’opera, ma il Pd attacca: “Come Mussolini”. La scena ha fatto subito discutere, e ora il Vaticano cerca di fare chiarezza.

Sta provocando non pochi imbarazzi il restauro dell’angelo raffigurato con le fattezze di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina. A cominciare dal Vicariato della diocesi di Roma, da cui si fa trapelare che le prime reazioni sono di «stupore e imbarazzo», come riporta Ansa. Dagli uffici della diocesi guidata da papa Leone XIV viene poi precisato che non esistono precedenti di questo tipo. E qualcuno dovrà dare una spiegazione sull’iniziativa, che pare sia stata presa dal sacrestano e decoratore Bruno Valentinetti. Finora dalla parrocchia pare non saperne nulla nessuno. A cominciare da monsignor Daniele Micheletti, rettore del Pantheon e della basilica, dopo aver letto la notizia è andato a verificare di persona: «In effetti una certa somiglianza c’è», ha ammesso all’Ansa, aggiungendo però di non sapere perché il restauratore abbia operato in quel modo.🔗 Leggi su Open.online

Meloni si presenta con un volto che ricorda un cherubino nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

