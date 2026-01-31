Libri ‘Il merito della democrazia’ di Walter Mauriello fa tappa a Pescara

Pescara ospita ancora una volta l’autore Walter Mauriello, che presenta il suo libro ‘Il merito della democrazia’. La tappa fa parte di un tour nazionale organizzato da Meritocrazia Italia, che porta in giro il primo libro del movimento come casa editrice. La presentazione si svolge in un clima di interesse, con pubblico pronto ad ascoltare le idee di Mauriello sul merito e la democrazia.

(Adnkronos) – Prosegue il viaggio itinerante di Meritocrazia Italia lungo lo Stivale per presentare il libro che segna il debutto del Movimento come casa editrice. Ieri pomeriggio si è tenuta la seconda tappa, a Pescara, presso la sala provinciale Figlia di Iorio. Il presidente nazionale Walter Mauriello ha discusso del suo volume 'Il merito della democrazia', antologia dei messaggi da lui inviati ogni domenica ai dirigenti di Meritocrazia per stimolarne opinioni e riflessioni, insieme alla giornalista Anna Di Giorgio, che ha moderato l’incontro, e allo scrittore e giornalista Stefano Ferri, responsabile dell’ufficio stampa di Meritocrazia Italia e curatore dello stesso libro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

