L’ex sede comunale di Olbia diventa centro accademico con avvio lavori per la ristrutturazione

Questa mattina sono partiti i lavori di ristrutturazione dell’ex sede comunale di Olbia, il Palazzo Giordo. L’edificio, che per anni ha ospitato uffici pubblici, sta per diventare un centro dedicato all’istruzione e alla formazione. La trasformazione è già visibile: impalcature e operai al lavoro, mentre il Comune annuncia che l’obiettivo è riqualificare un pezzo importante della città e offrire nuove opportunità ai giovani.

A Olbia è iniziata la trasformazione dell'ex sede comunale, il Palazzo Giordo, in un nuovo polo accademico. L'inaugurazione ufficiale dei lavori di ristrutturazione segna un passo decisivo per il futuro dell'istruzione superiore nell'area del Golfo Aranci. Il progetto, finanziato con risorse regionali e nazionali, punta a valorizzare un edificio storico del centro città, già simbolo dell'amministrazione locale, per adattarlo a un uso culturale e formativo. L'obiettivo è creare uno spazio moderno, sostenibile e accessibile, capace di ospitare corsi di laurea, laboratori, centri di ricerca e servizi per studenti.

