L' Eredità quando sprechi così tanto | Francesco travolto

Questa sera a L'Eredità, Marco Liorni ha annunciato il Triello tra Francesco, Matteo e Silvia. I tre concorrenti sono riusciti a superare tutte le sfide e sono arrivati alla fase finale del programma. Durante la puntata, Liorni ha fatto notare che Francesco ha sprecato molte opportunità, lasciando trasparire un po’ di frustrazione. Ora si preparano alla sfida decisiva, con il pubblico che aspetta di scoprire chi si porterà a casa il montepremi.

Francesco, Matteo e Silvia i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 31 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Francesco e Silvia, che si sono sfidati così ai Cento secondi. Infine ha avuto la meglio Francesco, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 180mila euro. Le cinque parole da collegare questa sera erano: parola, indiana, pelo, commestibile e problema. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 45mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e infine ha puntato tutto sulla parola Portata.

