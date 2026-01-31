L’epoca dei romanzi allegati ai giornali

Oggi si parla di un’idea che ha cambiato il modo di leggere i giornali. Cinquanta anni fa, Repubblica ha deciso di allegare un romanzo alla sua edizione, un gesto che ha rivoluzionato la quotidianità dei lettori. La grafica di copertina era semplice e quasi ingenua, ma l’intuizione di inserire un romanzo ha portato una ventata di novità nel mondo dell’informazione.

La grafica di copertina era essenziale, un po' didascalica, quasi ingenua nella sua semplicità, ma l'idea di allegare un romanzo al quotidiano era una delle più dirompenti intuizioni di Repubblica, meritatamente celebrata in questo cinquantenario. La collana "La biblioteca di Repubblica" – primo volume in omaggio, il 16 gennaio 2002, Il nome della rosa di Umberto Eco – portava in edicola i libri, libri veri e interi, pur a rigore non inventando nulla. Da molto tempo, infatti, i quotidiani si affidavano ai cosiddetti collaterali, inserti o gadget di varia specie, per rinforzare le vendite e fidelizzare i lettori, specie attraverso la distribuzione di raccolte in fascicoli, il primo gratis, gli altri da ottenere con un obolo che diventava permanente integrazione al prezzo del quotidiano.

