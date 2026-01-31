Il Comune di Barberino di Mugello si oppone al nuovo progetto di impianto eolico previsto sul Monte Gazzaro. La decisione arriva dopo le proteste dei cittadini e le preoccupazioni per l’impatto ambientale. La questione diventa subito un punto caldo tra chi sostiene le energie rinnovabili e chi vuole preservare il paesaggio. La polemica si accende, e le decisioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.

Anche il Comune di Barberino di Mugello si schiera contro il nuovo progetto di impianto eolico previso nell’area del Monte Gazzaro. Un progetto che è ai passi iniziali: non c’è ancora Valutazione di Impatto Ambientale né Conferenza dei Servizi, ma è stata avviata dalla Regione Toscana una preliminare verifica della documentazione necessaria. Così la proposta di alzare cinque nuovi aerogeneratori in quell’area, vicino al passo della Futa, è già arrivata sui tavoli di tutti gli enti interessati. Tra questi tre Comuni mugellani tra loro confinanti: perché secondo il progetto Barberino di Mugello dovrebbe ospitare due aerogeneratori, il territorio di Firenzuola altri due e il territorio sotto la giurisdizione di Scarperia e San Piero uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’eolico della discordia: "Monte Gazzaro va difeso"

Approfondimenti su Monte Gazzaro

Il progetto eolico Monte Còmero, situato sul massiccio tra Bagno di Romagna e Verghereto, ha incontrato diverse opposizioni.

L'associazione Fumaiolo Sentieri si oppone al progetto del parco eolico Monte Comero, evidenziando come questa iniziativa possa compromettere significativamente il paesaggio e la rete sentieristica della zona.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monte Gazzaro

Argomenti discussi: L’eolico della discordia: Monte Gazzaro va difeso; L’AQUILA: OFFERTA DELLA DISCORDIA A CONCERTO BIONDI, LETTRICE PROTESTA.

L’eolico della discordia: Monte Gazzaro va difesoIl Comune di Barberino di Mugello contro il progetto ancora alle fasi iniziali. Sara Di Maio: Favorevole alle rinnovabili in un contesto che sia sostenibile. . lanazione.it

Parco eolico Ploaghe della discordia, Erg contro RegioneIl parco eolico di Nulvi e Ploaghe è stato autorizzato dalla Regione. Ma, secondo Erg, le condizioni poste da viale Trento non consentono la realizzazione del progetto. E si andrà in tribunale: Lo ... ansa.it

Riguarda tre comuni mugellani il nuovo progetto di impianto eolico, cinque mega-pale, sul crinale del Gazzaro. Il sindaco di Firenzuola Buti esprime subito contrarietà - facebook.com facebook