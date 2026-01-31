L’Egitto inaugura Obelisk il più grande impianto solare ibrido d’Africa

L’Egitto ha inaugurato il più grande impianto solare ibrido d’Africa, chiamato Obelisk. Si trova nel governatorato di Qena e rappresenta un passo importante nella strategia energetica del paese. La prima fase del progetto è stata aperta ufficialmente, segnando un risultato concreto in un’area che prima non aveva grandi impianti di questo tipo.

L'avvio della prima fase del progetto solare Obelisk nel governatorato di Qena rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia energetica dell' Egitto, non solo per le dimensioni dell'impianto ma per il contesto territoriale in cui è stato collocato. L'Alto Egitto è storicamente rimasto ai margini dei grandi investimenti infrastrutturali, concentrati lungo il delta del Nilo e nell'area del Cairo: portare qui il più grande progetto fotovoltaico ibrido del continente significa inserire la transizione energetica all'interno di una più vasta logica di riequilibrio territoriale. Qena, a circa settanta chilometri da Luxor, dispone di condizioni climatiche ideali per la produzione solare, ma soprattutto si colloca lungo direttrici di sviluppo che il governo egiziano punta a rafforzare per ridurre le disparità regionali.

