Legionella | sintomi cura dove si prende e prevenzione

Una donna di 51 anni è morta a Bologna a causa della legionella di tipo comunitario. La vittima, che si era ammalata da qualche giorno, non ce l’ha fatta. La notizia è arrivata questa mattina, e le autorità stanno verificando le cause dell’infezione. La città si prepara a intensificare i controlli e a diffondere informazioni su come prevenire il contagio.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Bologna, 31 gennaio 2026 – E’ morta a 51 anni di legionella di tipo ‘comunitario’. La donna, 51 anni, residente in Valmarecchia, è morta ieri all’ospedale di Novafeltria dopo oltre un mese di ricoveri e cure. Ma cosa è la legionella?  La Malattia del Legionario. Più comunemente definita legionella, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. La denominazione è  del 1976, dopo che un’epidemia si era diffusa tra i partecipanti a l raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. In quell’occasione, 221 persone contrassero questa forma di polmonite precedentemente non conosciuta, e 34 morirono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

