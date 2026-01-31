Legionella muore a 51 anni dopo oltre un mese di ricovero

Una donna di 51 anni, residente in Valmarecchia, è deceduta ieri all’ospedale di Novafeltria dopo più di un mese di ricovero. La sua famiglia si è vista perdere la donna nonostante le cure. La causa sembra essere legata a un’infezione da Legionella, che aveva contratto durante il ricovero. La vicenda riaccende i timori sulla diffusione di questo batterio nelle strutture sanitarie della zona.

Rimini, 31 gennaio 2026 – Una donna di 51 anni, residente in Valmarecchia, è morta ieri all’ospedale di Novafeltria dopo oltre un mese di ricoveri e cure. Responsabile del decesso, stando a quanto sarebbe emerso, un severo quadro clinico aggravato da un’infezione da legionella di tipo «comunitario», contratta fuori dall’ambiente ospedaliero e che ha compromesso in modo importante il quadro respiratorio della donna. La vicenda clinica. La vicenda clinica inizia a fine dicembre, poco prima di Natale, quando la donna si presenta al pronto soccorso di Rimini con una grave insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legionella, muore a 51 anni dopo oltre un mese di ricovero Approfondimenti su Legionella Morte Malore improvviso in casa: bimba muore dopo il ricovero a soli 9 anni Ragazza di 15 anni muore dopo il ricovero in ospedale: si sospetta un'intossicazione alimentare Una ragazza di 15 anni è deceduta al Policlinico di Campobasso, dopo aver partecipato a una cena di Natale a base di pesce. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 3 gennaio 1929: muore Maria Giuseppa De Nunzio, la mamma di Padre Pio #perte #padrepiotv #sanpio #conventosantuariopadrepio #santuariopadrepio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.