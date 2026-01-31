Legge sulla Remigrazione il quorum è già raggiunto | 71mila firme in 24 ore

In meno di 24 ore, la proposta di legge sulla remigrazione ha già ottenuto le firme necessarie per arrivare in Parlamento. Sono oltre 71mila le persone che hanno sottoscritto il documento, superando di gran lunga i 50mila richiesti. La campagna promossa dall’estrema destra ha avuto un’accoglienza rapida e massiccia, segno che la questione ha suscitato un forte interesse tra i sostenitori. Ora la palla passa alle istituzioni, che dovranno decidere come procedere.

La raccolta avviata venerdì vola sul web. Tra i promotori anche la sigla locale Brescia ai Bresciani Neanche 24 ore e il quorum è già raggiunto. La raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare per la remigrazione promosso dall'estrema destra, avviata nella giornata di venerdì 30 gennaio, ha superato ieri mattina la quota di 50mila adesioni necessaria per approdare in Parlamento. A fine giornata, i firmatari erano oltre 71mila. "Un risultato senza precedenti tra le leggi d'iniziativa popolare" scrive in una nota diffusa via social l'omonimo comitato. "Nonostante tentativi di censura e intimidazione nelle sedi istituzionali - rivendica il Comitato Remigrazione e Riconquista - la risposta degli italiani è stata chiara e determinata".🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La raccolta firme per la modifica delle leggi sulla remigrazione ha superato il quorum e ora la questione arriva in Parlamento.

