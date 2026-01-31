L’economia no place 

Questa mattina, a Roma, si è aperto un dibattito sulla differenza tra luoghi che sembrano vivi e quelli che, invece, sembrano invisibili. Ci sono zone che attirano turisti, investimenti e persone, ma che, una volta passate, non lasciano nessuna traccia. Sono luoghi che funzionano bene, generano ricchezza, eppure non si percepisce nessun impatto reale sulla città o sui suoi abitanti. La discussione si sposta così sul ruolo e sul valore di questi spazi, spesso invisibili ma fondamentali per l’economia locale.

di Annamaria Spina Ci sono luoghi che funzionano perfettamente, generano ricchezza, attraggono persone, investimenti e flussi continui. ma che, una volta attraversati, non lasciano traccia. Spazi che non chiedono di essere ricordati, né di essere abitati. In un’economia sempre più orientata alla velocità, alla standardizzazione e alla replicabilità, questi luoghi diventano infrastrutture fondamentali del sistema produttivo globale. Ma cosa accade quando l’efficienza prende il posto dell’identità, e il transito sostituisce la memoria? L’economia contemporanea sta costruendo valore sull’assenza di luogo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

