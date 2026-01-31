Le rane e le farfalle di Concita | Riccione è un luogo dell’anima dove respiro una lieta malinconia

Concita De Gregorio torna a Riccione, questa volta per parlare del suo libro e portare sul palco il suo spettacolo “In mezzo a un milione di rane e farfalle”. La giornalista sarà al Palazzo del Turismo il 12 febbraio, seguita il giorno dopo da un matinée riservato alle scuole. Riccione si conferma un luogo che le sta a cuore, un posto che le permette di respirare quella “lieta malinconia” che descrive spesso nei suoi scritti.

Concita De Gregorio e Riccione, un legame profondo. La giornalista e scrittrice, sarà al Palazzo del Turismo il 12 febbraio, e il 13 per un matinée riservato alle scuole, con lo spettacolo di musica e parole 'In mezzo a un milione di rane e farfalle', tratto da un suo libro. "A questa città sono legata anche dal Premio Riccione per il Teatro che da due edizioni mi vede in giuria. Un'esperienza bellissima che l'anno scorso ci ha impegnato nel leggere 500 testi teatrali". Cosa le ricorda Riccione? "Un luogo dell'anima. Nel 2017 per Fuori Roma le ho dedicato una puntata. La trasmissione consisteva nell'andare a vivere in un luogo tre quattro settimane, raccontandone poi l'anima.

Questa mattina, si è alzato il sipario sul nuovo numero di Vivere Riccione, l’inserto del Resto del Carlino che esce ogni ultimo sabato del mese.

