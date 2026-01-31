Dopo aver rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031, il portiere francese ha parlato per la prima volta in modo ufficiale. “Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!” ha detto Maignan, felice di continuare a vestire rossonero e determinato a vincere ancora con il club.

Oggi è stata una giornata fondamentale per il presente e per il futuro del Milan. Nel pomeriggio è infatti arrivata la firma di Mike Maignan sul rinnovo che legherà il capitano francese al Milan fino al 2031. Al termine della siglatura dell'accordo, il portiere francese ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del club, in cui si sente la sua felicità per il rinnovo atteso da tanto tempo, sia dai tifosi del Diavolo, sia dallo stesso Mike. Ecco, di seguito, le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul rinnovo fino al 2031. LEGGI ANCHE: Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan: “Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!”

