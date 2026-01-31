Stefano Baccelli commenta con un sorriso amaro l’esclusione dalle primarie di Viareggio. Dopo la riunione del cantiere del centrosinistra, l’ex assessore regionale dice che sarebbe stato più semplice scrivere direttamente che non può candidarsi. La decisione sembra ormai presa, e lui si dice sorpreso dalla mancanza di un percorso chiaro per la sua candidatura. La situazione lascia aperti molti dubbi sui prossimi passi del centrodestra in vista delle elezioni comunali.

"Avrebbero fatto prima a scrivere ‘ Stefano Baccelli non può candidarsi’". E’ stato questo il commento a caldo dell’ex assessore regionale all’indomani della riunione del cantiere del centrosinistra di Viareggio, che avrebbe dovuto definire il regolamento per le primarie di coalizione in vista delle prossime elezioni comunali. A margine di una conferenza indetta nel suo studio per parlare degli assi viari lucchesi, ironizza amareggiato sugli esiti di un incontro che arriva dopo giorni di fuoco incrociato con i principali esponenti del Partito democratico versiliese. E lo fa, mentre dietro la scrivania la bandiera del Carnevale di Viareggio sventola sul tricolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le primarie a Viareggio ”Facevano prima a dirmi. Tu non puoi candidarti“

Approfondimenti su Viareggio Primarie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Viareggio Primarie

Argomenti discussi: Le primarie a Viareggio Facevano prima a dirmi. Tu non puoi candidarti; Casa Riformista bussa al Cantiere del Centrosinistra per le primarie; Casa Riformista 'bussa' al Cantiere del Centrosinistra per le primarie; Primarie a Viareggio, dibattito sul regolamento. Baccelli: Potevano scrivere direttamente che non posso candidarmi.

Primarie a Viareggio, dibattito sul regolamento. Baccelli: Potevano scrivere direttamente che non posso candidarmiElezioni a Viareggio, il dibattito nel centrosinistra si infiamma. Lo fa all'indomani della riunione del cantiere del centrosinistra in cui il Pd ha ... luccaindiretta.it

Verso le primarie, se approvate si delinea la sfida Maineri-BaccelliStasera al Cantiere del centrosinistra si celebrerà un passaggio importante lungo il cammino che porterà questa coalizione alle ... msn.com

Lucca in Diretta. . Primarie a Viareggio, dibattito sul regolamento. Baccelli: "Potevano scrivere direttamente che non posso candidarmi" --> https://www.luccaindiretta.it/politica/2026/01/30/primarie-a-viareggio-dibattito-sul-regolamento-baccelli-potevano-scriver - facebook.com facebook