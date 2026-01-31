Le Olimpiadi di Milano-Cortina spingono le vacanze sulla neve | partono 6 mln di italiani

Le Olimpiadi invernali del 2026 stanno già cambiando le abitudini degli italiani. Ora, molte persone scelgono di andare in vacanza sulla neve, attirate dall’evento che si svolgerà tra due anni. Si stimano circa 6 milioni di italiani pronti a partire, anche se le Olimpiadi non sono ancora ufficialmente iniziate. Milano e Cortina si preparano a essere il centro del mondo per due mesi, ma il fermento si vede già nelle prenotazioni e nelle scelte di chi vuole vivere l’atmosfera olimpica.

Milano e Cortina d’Ampezzo si preparano a diventare il centro del mondo per due mesi, ma già da ora l’impatto delle Olimpiadi invernali del 2026 si fa sentire sulle abitudini degli italiani. Circa 6,2 milioni di persone, secondo le stime di Federalberghi, partiranno in vacanza in montagna nei mesi di febbraio e marzo, con un picco di 4,4 milioni che sceglieranno il mese delle gare. L’evento, che ha coinvolto il Paese in un’atmosfera di attesa e orgoglio, ha acceso un interesse senza precedenti per il turismo invernale, soprattutto in aree montane. Il 97% degli italiani che andranno a sciare lo farà in Italia, confermando la forte attrattività delle nostre montagne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Olimpiadi di Milano-Cortina attirano più di sei milioni di italiani verso le località di montagna.

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, porte aperte alla biathlon Arena

