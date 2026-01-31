Le lanterne accendono il lago Evento con musica e fuochi

Centinaia di lanterne illuminano il lago Braccini questa sera, creando uno spettacolo di luci nel cielo di Pontedera. L’evento, organizzato dalla società inglese Notti delle Lanterne, prevede musica, fuochi d’artificio e l’accensione di migliaia di lanterne che si alzano in aria, creando un’atmosfera magica. La serata si svolge sulla spiaggia dell’Amalia, che ha messo a disposizione il luogo e il bar, mentre l’associazione Wake Park Pontedera collabora per rendere tutto possibile. Una serata di festa e colori che

PONTEDERA Centinaia di lanterne questa sera invaderanno il lago Braccini. Si tratta di un evento organizzato da una società inglese Notti delle Lanterne che ha trovato la collaborazione dell'associazione Wake Park Pontedera e l'ospitalità dell'Amalia che metterà a disposizione la sua spiaggia oltre al servizio bar. "Sono circa 500 gli iscritti all'evento – spiega Alberto Mantovani dell'associazione Wake Park che da anni opera con il wake board al laghetto – questa è una società inglese che è arrivata per il primo anno in Italia per portare un evento molto suggestivo. Ad ogni persona iscritta all'evento verrà data una lanterna galleggiante da montare e all'interno di questa si potrà lasciare un pensiero, un desiderio, prima di lasciarla naufragare in mezzo al laghetto.

