Le indagini sulla strage di Montagnareale autopsie all' ospedale Papardo

Questa mattina all’ospedale Papardo sono iniziate le autopsie sui tre cacciatori uccisi a Montagnareale. Le autorità stanno cercando di chiarire cosa sia successo quella notte, mentre familiari e amici aspettano notizie. La scena del delitto resta sotto shock e ancora senza una spiegazione chiara.

E' un giorno importante sul fronte delle indagini per il triplice omicidio di Montagnareale. Prevista oggi all'ospedale Papardo l'autopsia sui corpi dei tre cacciatori Antonio Gatani, 82 anni di Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, entrambi originari di San Pier Niceto. Le indagini proseguono a pieno ritmo nella speranza di ricostruire con precisione i contorni di una vicenda che ha gettato nello sgomento due comunità, anzi tre. Quella di Montagnareale, luogo di un fatto di sangue efferato e quelle di San Pier Niceto e Librizzi.

