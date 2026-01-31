Le indagini su reati di genere richiedono risorse crescenti nelle procure italiane

Le procure italiane devono gestire un numero crescente di indagini sui reati di genere. Le forze dell’ordine stanno riorganizzando le risorse per far fronte a questa crescita. Le priorità si spostano e le procure si devono adattare, con più personale dedicato e procedure più snelle. La situazione richiede uno sforzo continuo per garantire risposte rapide e adeguate alle vittime.

Le procure italiane stanno registrando un aumento costante delle indagini legate ai reati di genere, un fenomeno che ha portato a una ricomposizione delle risorse interne e a una riorganizzazione delle priorità operative. Secondo fonti dell'ufficio del pubblico ministero, la violenza di genere rappresenta ormai la maggior parte del carico di lavoro delle procure, specialmente in aree metropolitane e in regioni con livelli elevati di segnalazioni. L'impatto è evidente: i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali e minacce ripetute richiedono tempi di istruttoria più lunghi, una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine e un coinvolgimento costante di esperti psicologici e sociali.

