Le cose non dette recensione | Gabriele Muccino con un cast di prima scelta indaga le conseguenze del non detto

La nostra recensione di Le cose non dette, nuovo film di Gabriele Muccino che indaga il tema delle verità nascoste servendosi di un cast stellare e di una regia che alterna alti e bassi.. Con Le cose non dette Gabriele Muccino torna dietro la macchina da presa sei anni dopo l’ultima volta per confrontarsi nuovamente con l’animo umano e le sue profonde contraddizioni, come già visto in A casa tutti bene del 2018. Il nuovo lavoro del regista, uscito al cinema giovedì 29 gennaio, trae liberamente ispirazione dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, qui nelle vesti di co-sceneggiatrice insieme allo stesso Muccino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

