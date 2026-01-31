Le bombe fasciste che colpirono Barcellona nella guerra di Spagna | Muro d’impunità mai incrinato l’Italia ha temporeggiato
Durante la guerra di Spagna, l’Italia ha bombardato la città di Barcellona, lasciando un segno sanguinoso. Le bombe fasciste colpirono la città tra il 1936 e il 1939, causando morte e distruzione. Nonostante le ripercussioni, l’Italia ha sempre mantenuto un atteggiamento di silenzio e impunità. La vicenda resta una ferita aperta nella storia europea del Novecento.
La vicenda dei bombardamenti italiani su Barcellona durante la Guerra Civile Spagnola (1936-1939) è uno dei capitoli più oscuri della storia europea del Novecento. Non solo per la violenza militare esercitata contro la popolazione, ma per la lunga battaglia civile e giudiziaria condotta, decenni dopo, per ottenere verità, giustizia e riconoscimento. Dopo oltre dieci anni di iniziative legali, raccolta di testimonianze e mobilitazione pubblica, la denuncia per crimini di guerra contro l’Aviazione Legionaria italiana è stata archiviata definitivamente nel gennaio 2026 dai tribunali spagnoli. La causa era stata avviata nel 2011 da un gruppo di antifascisti italiani residenti a Barcellona — tra cui l’associazione AltraItalia — insieme ad alcune vittime ancora in vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
