Durante la guerra di Spagna, l’Italia ha bombardato la città di Barcellona, lasciando un segno sanguinoso. Le bombe fasciste colpirono la città tra il 1936 e il 1939, causando morte e distruzione. Nonostante le ripercussioni, l’Italia ha sempre mantenuto un atteggiamento di silenzio e impunità. La vicenda resta una ferita aperta nella storia europea del Novecento.

La vicenda dei bombardamenti italiani su Barcellona durante la Guerra Civile Spagnola (1936-1939) è uno dei capitoli più oscuri della storia europea del Novecento. Non solo per la violenza militare esercitata contro la popolazione, ma per la lunga battaglia civile e giudiziaria condotta, decenni dopo, per ottenere verità, giustizia e riconoscimento. Dopo oltre dieci anni di iniziative legali, raccolta di testimonianze e mobilitazione pubblica, la denuncia per crimini di guerra contro l’Aviazione Legionaria italiana è stata archiviata definitivamente nel gennaio 2026 dai tribunali spagnoli. La causa era stata avviata nel 2011 da un gruppo di antifascisti italiani residenti a Barcellona — tra cui l’associazione AltraItalia — insieme ad alcune vittime ancora in vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le bombe fasciste che colpirono Barcellona nella guerra di Spagna: “Muro d’impunità mai incrinato, l’Italia ha temporeggiato”

