Le aziende tech ucraine che hanno reso possibile la resistenza

La guerra in Ucraina continua a far parlare di sé, ma dietro le quinte ci sono anche le aziende tech ucraine che lavorano silenziosamente. Sono loro a sviluppare tecnologie e sistemi che aiutano la resistenza sul campo. Queste imprese, spesso poco note, svolgono un ruolo fondamentale nel supportare le forze ucraine con strumenti innovativi, spesso realizzati in proprio. Mentre il mondo si concentra sui missili e sui carri arrivati dall’Occidente, sono queste aziende a mantenere alta la capacità di resistenza del Paese.

Quando si parla della resistenza ucraina, l’attenzione si concentra quasi sempre sui sistemi d’arma forniti dall’occidente, sui missili Patriot o sui carri Leopard. Ma una parte decisiva della guerra si è combattuta – e si combatte – lontano dalle trincee, nei laboratori, negli uffici di ingegneri informatici, nei centri di ricerca improvvisati sotto i bombardamenti. L’Ucraina, prima del 2022, era già uno dei poli tecnologici più dinamici dell’Europa orientale. La guerra ha trasformato quell’ecosistema in un’infrastruttura di sopravvivenza nazionale. Testo realizzato con AI Una delle colonne portanti di questo sistema è Ukroboronprom, il grande conglomerato statale della difesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le aziende tech ucraine che hanno reso possibile la resistenza Approfondimenti su Leopard Carri Tutte le aziende tech e crypto che bramano la Groenlandia (con Trump) Sempre più aziende del settore tech e crypto mostrano interesse per la Groenlandia, attratte dalle sue risorse e opportunità. Tutte le sneaker che hanno reso quest'anno indimenticabile Quest'anno è stato ricco di sneaker iconiche che hanno segnato la moda e lo streetwear. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Zelensky è il leader della resistenza ucraina! Ultime notizie su Leopard Carri Argomenti discussi: Borse oggi in festa dopo che Trump smorza i toni sulla Groenlandia e ipotizza un accordo vicino per l’Ucraina. Torna la voglia di tech; Le aziende della zona industriale mettono in guardia dal trasferimento dall'Ucraina alla Macedonia. Stabilimento Michelin Cuneo, impianti high tech minimizzano impatto ambientale. È leader tecnologico del Gruppo e hub CIM 4.0 Torino che supporta altre aziende #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.