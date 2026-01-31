Le Acli di Arezzo celebrano i trent’anni della Carta della Pace di Camaldoli. La cerimonia si è svolta questa mattina, con diversi rappresentanti locali e membri dell’associazione che hanno ricordato il documento firmato nel 1996. Durante l’incontro, sono stati sottolineati i valori di pace e solidarietà che hanno guidato le iniziative degli ultimi tre decenni. La festa si è conclusa con una semplice cerimonia e alcuni interventi sul futuro dell’associazione.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Le Acli di Arezzo festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di Camaldoli. La data sul calendario è martedì 3 febbraio quando, a partire dalle 16.00, è in programma una cerimonia in Casentino tra Lonnano e Ama per ricordare un documento che trova le proprie radici nella volontà di affermare una cultura fondata su pace, dignità della persona, giustizia sociale e responsabilità collettiva. La Carta della Pace di Camaldoli, infatti, fu pubblicata nel febbraio del 1996 in un momento di particolari tensioni internazionali al termine di un confronto tra gli esponenti di Acli, Arci e altri movimenti politici e associativi del territorio aretino con la volontà di stilare un vero e proprio manifesto del pacifismo capace di porsi come uno strumento operativo per assumere posizioni responsabili nei momenti di crisi in ambito giuridico, politico e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Acli festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di Camaldoli

Approfondimenti su Arezzo Camaldoli

Il 6 gennaio 1996, giorno dell’Epifania, l’arcivescovo Riccardo Fontana fu ordinato vescovo da papa san Giovanni Paolo II nella basilica di San Pietro a Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arezzo Camaldoli

Argomenti discussi: Le Acli di Tradate festeggiano 80 anni di attività e di impegno sociale: tre incontri pubblici e gazebo in città; Minneapolis, Acli: Terrore poliziesco non è sicurezza; BAMBINI SPETTATORI E VITTIME DI VIOLENZE: CONVEGNO DONNE ACLI ALL’AQUILA; Induno Olona celebra la Giornata della Memoria con la storia di Simone Veil e le pietre d’inciampo.

Le Acli festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di CamaldoliArezzo, 31 gennaio 2026 – Le Acli di Arezzo festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di Camaldoli. La data sul calendario è martedì 3 febbraio quando, a partire dalle 16.00, è in ... lanazione.it

Le Acli di Tradate festeggiano 80 anni di attività e di impegno sociale: tre incontri pubblici e gazebo in cittàSi comincia oggi con il gazebo del tesseramento in corso Bernacchi, ma il programma prosegue con tappe nei sagrati delle chiese e tre serate a Villa Truffini dedicate al lavoro, alla casa e alla citta ... varesenews.it

Al via questa mattina il programma di eventi per l’80° anniversario delle Acli Tradate. facebook