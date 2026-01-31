Lazio ultimo tentativo per chiudere Romagnoli | CM

Mancano pochi minuti per chiudere l’affare Romagnoli. La Lazio sta valutando se cedere il difensore all’Al-Sadd, dopo aver aperto alla possibilità nelle ultime ore. La trattativa sembra ormai in fase di definizione, con le parti che stanno cercando l’accordo finale.

Mancano pochi minuti per chiudere l’affare Romagnoli. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la novità degli ultimi minuti è relativa all’apertura da parte della Lazio nei confronti della cessione all’Al-Sadd del difensore centrale. Futuro Romagnoli, apertura alla cessione (Ansa Foto) – calciomercato.it Appariva ormai terminata la possibilità di chiudere la cessione del difensore centrale alla formazione allenata da Roberto Mancini, ma la Lazio in questi ultimi minuti avrebbe aperto alla sua partenza. Mancano solo pochi minuti per procedere allo scambio di documenti con il calciatore che, nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare, rischierebbe di restare fuori rosa fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio, ultimo tentativo per chiudere Romagnoli

Approfondimenti su Lazio Romagnoli

Romagnoli non cambia idea e insiste nel lasciare la Lazio.

La possibile cessione di Romagnoli rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento della Lazio.

