Lazio stop Zaccagni | lesione all’obliquo dell’addome

La Lazio perde un pezzo importante. Mattia Zaccagni si è infortunato durante l’allenamento e ha lasciato il campo già prima della partita contro il Genoa. Gli esami hanno confermato una lesione all’obliquo dell’addome, che lo terrà fuori per alcune settimane. La squadra ora deve fare a meno del suo attaccante senza poter contare su di lui in queste gare decisive.

Stop importante in casa Lazio. Gli esami hanno confermato una lesione del muscolo obliquo dell’addome per Mattia Zaccagni, rimasto fuori contro il Genoa dopo aver alzato bandiera bianca già nella rifinitura. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’esito degli accertamenti svolti a Villa Mafalda: lesione di medio grado, percorso riabilitativo già iniziato e rivalutazione nei prossimi giorni. I tempi di recupero indicano uno stop stimato intorno al mese. Un’assenza pesante per la Lazio, che perde uno dei suoi riferimenti offensivi nel momento chiave della stagione. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Lazio, stop Zaccagni: lesione all’obliquo dell’addome Approfondimenti su Lazio Zaccagni Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami La Lazio annuncia che Zaccagni ha una lesione dopo gli esami. Armando Izzo costretto allo stop: lesione al polpaccio per il difensore dell’Avellino L’Avellino perde uno dei suoi titolari prima ancora che inizi la partita. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lazio Zaccagni Argomenti discussi: Sarri: Zaccagni, lesione al traverso addominale! Romagnoli? Aspetto decisioni, non so se spero…; Lazio, tegola Zaccagni: c’è lesione! Ecco quanto starà fuori; Lazio, tegola Zaccagni: c’è lesione! Ecco quanto starà fuori; Zaccagni, la nota medica: lesione di medio grado per il capitano della Lazio. Lazio, tegola Zaccagni: lesione all’addome, stop di un meseBrutto infortunio per Mattia Zaccagni: lesione al muscolo obliquo confermata. Il capitano della Lazio sarà fuori per circa un mese. europacalcio.it Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami strumentali dopo il forfait dell’ultimo minuto col GenoaInfortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami strumentali dopo il forfait dell’ultimo minuto col Genoa La vittoria di misura ottenuta contro il Genoa non basta a r ... calcionews24.com Lazio, caso Romagnoli: stop agli allenamenti e scontro totale dopo il no all’Al-Sadd a cura di Pasquale Vitale #LBDV - facebook.com facebook Napoli e Lazio: stop alle trasferte dei tifosi fino a fine stagione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.