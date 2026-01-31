Lazio Przyborek a Villa Mafalda | via alle visite mediche

Questa mattina Adrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda. Il giovane centrocampista polacco ha sostenuto le visite mediche, segnando l’ultimo step prima di firmare con la Lazio. Ora aspetta solo il via libera ufficiale per diventare un nuovo giocatore biancoceleste.

È iniziato l’iter conclusivo per Adrian Przyborek. Il giovane centrocampista polacco è arrivato a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche prima di legarsi alla Lazio. Przyborek, classe 2007 in arrivo dal Pogo? Szczecin, è atterrato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino. Una volta completati i controlli clinici, si sposterà a Formello per firmare il contratto e iniziare il percorso in biancoceleste. Il talento polacco sarà poi messo a disposizione di Maurizio Sarri, in un’operazione che guarda chiaramente al futuro. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Como1907news.com

