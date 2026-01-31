Lazio ora Romagnoli va verso la permanenza | cosa sta succedendo con lui e il sostituto | CM

Da calciomercato.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio cerca di tenere Romagnoli ancora un po’ di più. Il difensore sperava di lasciare la squadra, ma oggi ha incontrato di nuovo la dirigenza a Formello. I tempi sono stretti, e sembra che alla fine resterà in biancoceleste. La trattativa con il sostituto si allunga, ma tutto fa pensare che l’addio sia ormai sfumato.

Il centrale biancoceleste sperava di essere liberato: ha incontrato di nuovo oggi la dirigenza a Formello e i tempi ormai sono troppo stretti per l’addio La telenovela Romagnoli continua a sviluppare nuovi episodi, anche se il finale sembra davvero vicino. Nella giornata di oggi infatti c’è stato un nuovo colloquio a Formello tra il centrale della Lazio e la società e l’allenatore, che nelle ultime ore pubblicamente si era ‘arreso’ alle decisioni della dirigenza. “Io non so che dirti, non ho novità, è una decisione del club quindi vedremo”, ha detto ieri sera dopo la partita col Genoa, come aveva già ribadito in passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lazio ora romagnoli va verso la permanenza cosa sta succedendo con lui e il sostituto cm

© Calciomercato.it - Lazio, ora Romagnoli va verso la permanenza: cosa sta succedendo con lui e il sostituto | CM

Approfondimenti su Lazio Romagnoli

Romagnoli-Lazio, si va verso l’addio ma è una corsa contro il tempo | CM

Alessio Romagnoli si avvicina all’addio alla Lazio.

Orientamento scolastico, si va verso la scelta dei curricoli di Intelligenza Artificiale. Cosa sta succedendo in Alto Adige

A partire dal prossimo anno scolastico, nelle scuole dell’Alto Adige l’orientamento si sta orientando verso l’inclusione dei curricoli di intelligenza artificiale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Anche Romagnoli ci lascia: la Lazio sta scomparendo sotto i nostri occhi

Video ??Anche Romagnoli ci lascia: la Lazio sta scomparendo sotto i nostri occhi

Ultime notizie su Lazio Romagnoli

Argomenti discussi: Caso Romagnoli: è scontro fra giocatore e Lazio. Le ultime sul futuro del difensore; Perché Alessio Romagnoli non è stato convocato e non gioca Lazio-Genoa: il caso mercato e cosa succede ora; Lazio, Lotito contro tutti: ora blocca Romagnoli ma resta il gelo con Sarri; Romagnoli, dietrofront Lazio: Mai stato sul mercato, resta qua. È centrale nel progetto. Il difensore aveva già salutato.

lazio ora romagnoli vaLazio, ora Romagnoli va verso la permanenza: cosa sta succedendo con lui e il sostituto | CMRomagnoli sperava di essere liberato: ha incontrato di nuovo oggi la Lazio a Formello e i tempi ormai sono troppo stretti per l'addio ... calciomercato.it

lazio ora romagnoli vaFLASH | Lazio, cessione Romagnoli: c’è la decisione definitiva!Cessione Romagnoli - Dopo diversi giorni di dubbi e tensioni, è arrivato il verdetto definitivo: la decisione sull'addio di Romagnoli alla Lazio! fantamaster.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.