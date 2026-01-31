Lazio in cerca di rinforzo difensivo | obiettivo in prestito dall’Union Berlino

La Lazio lavora per rafforzare la difesa. La società ha messo nel mirino Diogo Leite, il difensore portoghese dell’Union Berlino, in scadenza a giugno. I contatti con il club tedesco sono già avviati, e ora si attendono sviluppi sulla possibilità di portarlo in biancoceleste in prestito.

La Lazio intensifica i contatti per rinforzare la difesa in vista del proseguo della stagione, con un obiettivo chiaro in ottica prestito: Diogo Leite, centrale portoghese classe 1999 in scadenza con l’Union Berlino a giugno. Il calciatore, che ha già vestito la maglia del Manchester United in prestito e ha maturato esperienza in Bundesliga, è considerato un profilo di qualità in grado di rispondere alle esigenze della retroguardia biancoceleste. La trattativa è in fase avanzata, con la dirigenza laziale pronta a versare un indennizzo di 2,5 milioni di euro per anticipare il passaggio del giocatore, anche se il contratto con il club tedesco non è ancora stato ufficialmente concluso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

