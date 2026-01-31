Lazio-Genoa 3-2 | il rigore di Cataldi al 100' vale i tre punti ai biancocelesti

All’Olimpico, Lazio e Genoa si sono affrontate in una partita intensa e piena di emozioni. La sfida si è conclusa solo all’ultimo minuto, quando Cataldi ha segnato un rigore decisivo per i biancocelesti. La partita è stata ricca di colpi di scena, con il risultato in bilico fino al fischio finale.

Roma 30 gennaio 2026 - Un colpo di scena dietro l'altro nella sfida dell'Olimpico tra Lazio e Genoa, decisa solo al 100' minuto dal rigore di Danilo Cataldi. Il gol su penalty del capitano biancoceleste mette la firma sul 3-2 dello stadio Olimpico e regala 3 punti ai capitolini dopo aver subito la rimonta da 2-0 a 2-2, in una gara dove ci sono stati ben tre tiri dagli undici metri, tutti assegnati dopo l'on-field review del Var. La sblocca Pedro su penalty, poi Taylor raddoppia con il suo primo gol da laziale; i genoani reagiscono e con Malinovsky su rigore e Vitinha in seguito rimettono in pari il risultato, prima dell'ultimo sussulto, firmato dal capitano aquilotto.

