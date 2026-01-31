Lavoro Schlein | Meloni rivendica dati ma giovani in difficoltà

Mentre Giorgia Meloni insiste nel rivendicare i numeri sul lavoro, i giovani continuano a trovarsi in difficoltà. La premier presenta i dati come un successo, ma le storie di chi cerca un’occupazione o si sente abbandonato parlano un’altra lingua. La realtà dei giovani che cercano un’occupazione stabile resta complicata, e molti si sentono lasciati indietro.

Roma, 31 gen. (askanews) – Sul lavoro “Meloni continua a rivendicare dati, lo ha fatto anche ieri, ma il problema è che non guarda dentro quei dati. Soprattutto qui al Sud sappiamo che i giovani sono in difficoltà, non trovano lavoro e molto spesso si sentono costretti a spostarsi. Noi continuiamo a sostenere la nostra battaglia per un salario minimo e contro la precarietà, perché se vogliamo contrastare la denatalità la prima cosa da fare è combattere la precarietà, che fa venire paura del futuro nei nostri giovani e questo ha conseguenze”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Napoli per l’iniziativa “Idee per l’Italia” promossa da Stefano Bonaccini.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

