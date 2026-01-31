Lavori in corso per la cabinovia di Milano Cortina | avanzamento conforme ai piani stabiliti

Lavori in corso per la cabinovia tra Milano e Cortina. Gli operai stanno rispettando i tempi previsti e nessun intoppo è stato segnalato. La tratta dovrebbe essere pronta entro i termini stabiliti, portando avanti il progetto senza ritardi.

I lavori per la realizzazione della cabinovia che collega Milano al sito olimpico di Cortina d'Ampezzo sono in corso con un avanzamento conforme ai tempi previsti dal programma. Il progetto, parte integrante della candidatura congiunta Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026, ha registrato un'attuazione stabile e coerente con i piani strategici fissati. Il cantiere, che si estende su un tratto di oltre 10 chilometri, attraversa territori montani complessi, con particolari sfide legate al terreno, alla meteorologia e alla preservazione ambientale. L'impresa incaricata, Simico, ha confermato che le attività sono state svolte secondo le scadenze previste, senza ritardi significativi.

