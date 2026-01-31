L’Ascoli c’è | vittoria per sognare la rimonta

L’Ascoli torna alla vittoria e tiene aperte le speranze di rimonta. I bianconeri battono il Livorno 3-1 davanti ai propri tifosi e mostrano più grinta in campo. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Ascoli sblocca il risultato con un’azione ben costruita, poi chiude i conti nella ripresa. Il Livorno si fa sotto, ma non riesce a rimettere in carreggiata la partita. Con questa vittoria, l’Ascoli si rimette in corsa e guarda con più fiducia alle prossime sfide.

