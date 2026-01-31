L’Ascoli c’è | vittoria per sognare la rimonta

L’Ascoli torna alla vittoria e tiene aperte le speranze di rimonta. I bianconeri battono il Livorno 3-1 davanti ai propri tifosi e mostrano più grinta in campo. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Ascoli sblocca il risultato con un’azione ben costruita, poi chiude i conti nella ripresa. Il Livorno si fa sotto, ma non riesce a rimettere in carreggiata la partita. Con questa vittoria, l’Ascoli si rimette in corsa e guarda con più fiducia alle prossime sfide.

ascoli 3 livorno 1 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Oviszach (dal 17’ s.t. Pagliai), Galuppini (dal 7’ s.t. Milanese), D’Uffizi (dal 31’ s.t. Rizzo Pinna); Gori (dal 18’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Zagari, Milanese. All. Tomei LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Haveri (dal 1’ s.t. Antoni); Luperini, Hamlili (dal 1’ s.t. Odjer), Marchesi; Biondi (dal 21’ s.t. Malagrida); Di Carmine, Dionisi. Panchina: Tani, Ciobanu, Camporese, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Marinari, Bonassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

