L’Ascoli c’è | vittoria per sognare la rimonta
L’Ascoli torna alla vittoria e tiene aperte le speranze di rimonta. I bianconeri battono il Livorno 3-1 davanti ai propri tifosi e mostrano più grinta in campo. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Ascoli sblocca il risultato con un’azione ben costruita, poi chiude i conti nella ripresa. Il Livorno si fa sotto, ma non riesce a rimettere in carreggiata la partita. Con questa vittoria, l’Ascoli si rimette in corsa e guarda con più fiducia alle prossime sfide.
ascoli 3 livorno 1 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Oviszach (dal 17’ s.t. Pagliai), Galuppini (dal 7’ s.t. Milanese), D’Uffizi (dal 31’ s.t. Rizzo Pinna); Gori (dal 18’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Zagari, Milanese. All. Tomei LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Baldi, Haveri (dal 1’ s.t. Antoni); Luperini, Hamlili (dal 1’ s.t. Odjer), Marchesi; Biondi (dal 21’ s.t. Malagrida); Di Carmine, Dionisi. Panchina: Tani, Ciobanu, Camporese, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Marinari, Bonassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Ascoli Livorno
Ascoli, è stato un anno a due facce. Il nuovo percorso ora fa sognare
Ascoli conclude il 2025 con un bilancio che riflette momenti diversi.
Verona piazza la rimonta a Trento nella 15ma di Superlega e può sognare! Perugia batte Modena e torna in vetta
La 15ª giornata di Superlega ha portato importanti cambiamenti in classifica, con Verona che si impone su Trento e riapre la corsa ai vertici.
Ultime notizie su Ascoli Livorno
Argomenti discussi: Calcio serie C, Grifo beffato da un rigore fasullo: l'Ascoli vince 2-1; L’Ascoli c’è, vittoria comoda 3-1 al Livorno, col Del Duca che festeggia di nuovo; Vetrine bianconere, domenica i primi coupon: si entra nel vivo; Ascoli-Livorno, le formazioni ufficiali.
L’Ascoli c’è: vittoria per sognare la rimontaIl Picchio supera il Livorno grazie alla doppietta di Gori e alla rete del solito D’Uffizi. Rosicchiati due punti ad Arezzo e Ravenna ... sport.quotidiano.net
Serie C, Ascoli-Livorno 3-1: bianconeri superiori, amaranto costretti alla resaIl Livorno, al Del Duca, è costretto ad arrendersi. A portarsi a casa i tre punti è infatti l'Ascoli, che piega per 3-1 gli amaranto grazie alla doppietta di Gori ed al gol di D'Uffizi. Vano, per la ... today.it
TORNA LA PIAZZA BIANCONERA, PODCAST SULL'ASCOLI CALCIO DELLA GAZZETTA DI ASCOLI. OSPITE: DOMENICO AGOSTINI, EX GIOCATORE BIANCONERO. SI ANALIZZANO LA VITTORIA SUL PERUGIA, LO STATO DELLA SQUADRA BIANCONE - facebook.com facebook
Una vittoria bellissima e pesantissima della #JuveNextGen contro l'Ascoli: 1-0 grazie alla rete di #Guerra con i bianconeri che volano in classifica (quinti in attesa delle altre partite) x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.