Lasciato a terra dall’autista lo chiamano per le Olimpiadi La svolta per il bimbo di 11 anni | cosa farà per Milano-Cortina

Un bambino di 11 anni di Belluno, lasciato a terra dall’autista del bus mentre tornava da scuola, si prepara a vivere una grande emozione. La sua storia ha fatto il giro del paese, e ora riceve una chiamata speciale per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Martedì scorso, il ragazzino è stato fatto scendere sotto la neve, ma adesso potrebbe diventare protagonista della cerimonia di apertura. Una svolta inaspettata che cambierà sicuramente la sua vita e quella di tutta la sua famiglia.

Avrà un ruolo nella cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 il bambino bellunese di 11 anni che martedì scorso è stato fatto scendere sotto la neve dal bus mentre tornava a casa da scuola. Lo apprende l’ Ansa da fonti della Fondazione Milano-Cortina, che avrebbe invitato l’undicenne a partecipare, il prossimo 6 febbraio, all’evento inaugurale della manifestazione sportiva. Dal comitato organizzatore, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo sui dettagli. La reazione della famiglia dell’11enne e l’indagine interna. La famiglia avrebbe accolto con grande entusiasmo la proposta della Fondazione.🔗 Leggi su Open.online

Il governo italiano ha annunciato ufficialmente cosa faranno e cosa non faranno gli agenti dell'ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Un autista di bus si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno.

