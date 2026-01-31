L’ascesa del singolo come modello di vita e il suo impatto sulle strategie di consumo

Nel 2025 in Italia, una persona su tre vivrà da sola. Lo conferma l’Istat, e il dato segna un cambiamento netto nel modo di vivere degli italiani. Le persone sono sempre più autonome, e questo si riflette anche nelle scelte di consumo, nei viaggi e nelle relazioni. Un mutamento che sta modificando profondamente il mercato e le abitudini quotidiane.

Nel 2025 in Italia una persona su tre vive da sola. Il dato, confermato dall’Istat, non è solo un cambiamento demografico: è un mutamento strutturale del modo in cui le persone consumano, viaggiano, si relazionano e spendono. La crescita delle unità familiari monopersonali – ormai al 37,9% del totale – ha spinto il mercato a ripensare da zero le logiche di offerta. I brand non vendono più solo prodotti, ma esperienze adatte a chi non ha bisogno di condividere. Il consumatore medio non è più la famiglia, non è più il gruppo di amici, ma l’individuo. Questo nuovo modello, definito “single economy”, non è un fenomeno marginale: è una realtà economica in crescita, che sta ridefinendo il mercato globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

