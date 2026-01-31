L’arte lo ha reso più vicino a Dio Valgoglio piange don Giovanni Sarzilla

Sabato mattina si sono svolte le esequie di don Giovanni Sarzilla a Valgoglio. La chiesa parrocchiale, costruita nel Cinquecento, era piena di persone che volevano salutarlo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, tra lacrime e ricordi. Don Giovanni, ricordato come un sacerdote molto vicino ai fedeli, ha lasciato un segno profondo tra chi lo ha conosciuto.

LE ESEQUIE. Si è celebrato sabato mattina 31 gennaio, nella cinquecentesca chiesa parrocchiale di Valgoglio, il funerale di don Giovanni Sarzilla. Ha presieduto la messa funebre il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Sull’altare il Vescovo saveriano Natale Paganelli, il parroco di Valgoglio, don Giovanni Crippa e altri otto sacerdoti. Gremita la chiesa di fedeli di Valgoglio, Gromo, Valcanale, Grone e di alti paesi bergamaschi. Nel corso della Santa Messa, resa più solenne dalle interpretazioni della Corale di Gandellino - Gromo San Marino, monsignor Beschi nell’omelia, riferendosi al Vangelo di San Marco ha tra l’altro affermato: «Come gli Apostoli sulla barca con il mare in tempesta hanno temuto il peggio, anche noi, quando siamo colpiti da eventi preoccupanti ci chiediamo:“Dov’è Dio?”. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

