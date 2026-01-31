L’argento tocca un massimo storico, superando i 121 dollari per oncia. È la prima volta che il metallo prezioso supera questa soglia, ma il mercato resta instabile. Gli investitori sono cauti e aspettano di capire come evolveranno i prezzi nei prossimi giorni.

L’argento ha superato per la prima volta nella storia i 121 dollari per oncia, raggiungendo un livello mai visto prima sul mercato internazionale. Il record è stato stabilito nella seduta del 29 gennaio 2026, dopo un’accelerazione del prezzo che ha sorpreso gli operatori di tutto il mondo. Il metallo prezioso, spesso considerato il più reattivo tra i metalli nobili, ha registrato un rally che ha spinto gli investitori a rivedere le proprie strategie di asset allocation. Il movimento non è stato casuale: ha trovato sostegno in una combinazione di fattori macroeconomici, dinamiche di domanda industriale e un crescente interesse da parte dei fondi istituzionali verso i real assets. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’argento supera i livelli record, ma i movimenti di mercato rimangono instabili e imprevedibili

Oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre anche il rame si avvicina a record di prezzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

