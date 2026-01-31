L’antenna contestata Ora svetta ma per poco

Da giovedì, l’antenna Inwit per la telefonia mobile si è finalmente alzata a Poggiridenti, nel punto dove mesi fa era stato realizzato il basamento. La struttura, che aveva suscitato molte polemiche, ora svetta sul terreno agricolo di Ca’ Formolli. Tuttavia, le proteste dei residenti non si sono fatte attendere: molti si chiedono se questa installazione possa davvero migliorare la copertura, o se si tratta solo di un intervento provvisorio. La vicenda resta calda, mentre l’antenna si erge in un’

Tanto rumore per nulla, verrebbe da commentare e questo perché da giovedì la tanto contestata antenna Inwit per la telefonia mobile è "spuntata" a Poggiridenti, esattamente dove mesi fa era stato realizzato il basamento, ovvero su un terreno classificato come agricolo in località Ca' Formolli, antistante il passaggio a livello di via Masoni sulla Ss 38. Un'operazione del tutto regolare, perché Inwit per piazzare l'infrastruttura aveva ottenuto dall'Ufficio tecnico comunale l'autorizzazione attraverso l'istituto del " silenzio-assenso " in quanto l'Ufficio ha lasciato passare i 60 giorni a propria disposizione senza sottoporre la questione alla parte politica, cioè al sindaco, al Consiglio comunale.

