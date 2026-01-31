Landini disco rotto | Via i fascisti

Durante la presentazione del suo libro all’università di Bari, Landini torna a parlare di fascisti e del bisogno di agire. Il leader della Cgil chiede di sciogliere i gruppi di estrema destra, sottolineando che l’ideologia resta un problema troppo forte. La sua voce si fa sentire, ma le parole sembrano ripetersi senza cambiare direzione.

Il leader della Cgil presenta il suo libro all'università di Bari, ma il richiamo dell'ideologia è più forte di tutto: «Bisogna sciogliere i gruppi di estrema destra». Ieri il numero uno della Cgil, Maurizio Landini, è andato all'università di Bari a presentare il suo libro dal titolo Un'altra storia e non ha perso tempo per condire l'incontro con gli studenti con un po' di politica. All'evento Landini ha in primis parlato della situazione lavorativa dei giovani italiani e dello stato di precarietà che li riguarda in larga parte. «Non possiamo accettare il lavoro che viene presentato oggi. Quando il lavoro è precario, quando il lavoro è sottopagato, quando il lavoro è nero, quello non è lavoro.

La playlist per il No al referendum sembra ripetersi senza novità, come un disco rotto.

