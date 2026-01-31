Molinari non fa sconti: dice che negli ultimi anni i gruppi di sinistra sono stati molto aggressivi. La sua dichiarazione arriva mentre cresce il silenzio delle forze di sinistra nel condannare le azioni violente dei centri sociali, salvo rarissime eccezioni. La questione torna al centro del dibattito politico, con molti che chiedono chiarezza e fermezza.

Da un bel po’ di tempo la sinistra fatica a condannare le azioni violente dei centri sociali, eccetto casi eclatanti. Stavolta, però, il bagliore di lucidità arriva da Maurizio Molinari, ex direttore de La Repubblica e oggi editorialista del quotidiano. Ospite del podcast Fucina, nell’ultima puntata condotta da Francesco Di Filippo e Matteo Di Curzio, il giornalista ha confermato l’atteggiamento irruento degli antagonisti: “È vero che in Italia, negli ultimi anni, c’è stata una dimostrazione di grande aggressività da parte dei gruppi di sinistra e credo che la radice di questa violenza nasce dalla dinamica del populismo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ammissione di Molinari: “Negli ultimi anni i gruppi di sinistra hanno dimostrato grande aggressività” (video)

Approfondimenti su Molinari Gruppi Politici

Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni.

Recenti cambiamenti nelle procedure di accesso agli Stati Uniti prevedono l’obbligo, per i turisti, di mostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Molinari Gruppi Politici

Argomenti discussi: L’avvocatura di Roma Capitale cerca praticanti; Tra Vannacci e fascisti la Lega sta esplodendo. Salvini rischia il posto.

Il giorno di Molinari. Chi è il capogruppo leghista il cui pensiero non pare affatto più salviniano di SalviniRoma. E’ il giorno dopo un (altro?) piccolo big bang leghista, dopo i mesi della fibrillazione interna attorno al governatore veneto Luca Zaia e dopo le non del tutto ricomposte tensioni sotterranee ... ilfoglio.it

Riarmo Ue, Molinari (Lega): L’Italia non darà a Meloni il mandato di approvare il piano, non ci indebiteremo per pagare la crisi tedescaNon condividiamo l’urgenza di un piano di riarmo da 800 miliardi di euro di debito, fatto peraltro l’anno dopo in cui è tornato in vigore il patto di stabilità. E soprattutto non ravvediamo la ... ilfattoquotidiano.it