L’altro non è un nemico la sfida è costruire insieme

Dopo aver visitato la moschea e il Comune di Piacenza, il rabbino Jeremy Milgrom ha incontrato nel pomeriggio di sabato 31 gennaio il vescovo monsignor Adriano Cevolotto. Con lui c’era anche Yassine Baradai, presidente nazionale dell’Ucoii. La discussione si è concentrata sul concetto di pace e collaborazione tra le diverse fedi, con Milgrom che ha ribadito: «L’altro non è un nemico, la sfida è costruire insieme». Un incontro che segna un passo importante nel dialogo tra comunità religiose

Dopo la tappa in moschea e in Comune a Piacenza, il rabbino Jeremy Milgrom, esponente del giudaismo riformato e attivista per la pace, ha incontrato in Curia nel pomeriggio di sabato 31 gennaio il vescovo monsignor Adriano Cevolotto insieme a Yassine Baradai, presidente nazionale dell’Ucoii.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Piacenza Curianel Pd, a Montepulciano la carica dei mille di Schlein: “Insieme per costruire un’alternativa” Alla sinistra interessa il nemico: un giorno i fascisti, l’altro i ricchi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ASMR con CIBO DI MINECRAFT nella VITA REALE #asmr #minecraft Ultime notizie su Piacenza Curianel Argomenti discussi: Un altro morto a Torretta Antonacci. USB: non è una tragedia, è l'effetto dell'odio del governo contro i migranti; Passione di famiglia: benvenuti alla pizzeria Il Pachino di Viareggio, ovvero l'altro Giovannini; La salvezza dell’umano è l’integrazione con la Natura; Sanremo 2026, Levante: Dove c'è tanto ego non può esserci amore. La posta di Gramellini: «Con l'uomo di cui sono innamorata non riesco a comunicare. Un legame inspiegabile che alla fine ci riporta sempre l'uno dall'altra»Platone nel suo Simposio dice che siamo spaccati in due però la metà che abbiamo perduto non è un altro umano ... corriere.it Ma l'altro ha valore pur se non è una «risorsa»Nessuno si stupisca se qui si torna a ragionare sull’argento mondiale della Nazionale femminile di pallavolo. Un grande risultato, purtroppo però l’attuale babele delle opinioni ha fatto sì che tutto ... avvenire.it "Cosmetica del nemico" di Amélie Nothomb Consiglio vivamente questo libro, 112 pagine che di leggono tutte di un fiato. La trama convincente non dico altro ma... Wow - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.