L’altra Milano-Cortina tra Ice Mossad e spie di tutto il mondo

La sicurezza delle prossime Olimpiadi a Milano e Cortina si fa sempre più complessa. Poliziotti del Qatar, servizi segreti di diversi paesi e spie di tutto il mondo si muovono tra le città, creando un clima di tensione e sorveglianza costante. Le autorità si preparano a un evento che rischia di sembrare più un campo di guerra che una manifestazione sportiva.

Mentre gli atleti si preparano con l'obiettivo di salire sul podio, un'altra competizione, molto più silenziosa e invisibile, sta già animando i corridoi del potere. Milano-Cortina si sta trasformando in un crocevia strategico dove apparati di sicurezza e agenzie di intelligence di tutto il mondo si incrociano in una complessa danza diplomatica.

Manca meno di una settimana all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma già si accendono le polemiche sulla sicurezza.

Le recenti proteste in Iran sono al centro di numerose interpretazioni, con il regime che accusa spie straniere del Mossad e della Cia di alimentare il malcontento.

