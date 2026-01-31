L’alchimia? Con la meccanica quantistica si può

Una ricerca internazionale sfida le vecchie teorie e apre nuove strade nell’ingegneria Floquet. Gli scienziati dimostrano che le quasiparticelle possono trasformare i materiali, portando a innovazioni che fino a poco tempo fa sembravano impossibili. La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si progettano dispositivi e tecnologie future.

Una ricerca internazionale rivoluziona il settore dell’ingegneria Floquet, dimostrando l’efficienza delle quasiparticelle nel travestimento dei materiali Trasformare il piombo in oro: il sogno di ogni alchimista del passato, che oggi sappiamo irrealizzabile. ma è davvero così? Senza puntare a simili imprese impossibili, di recente i fisici hanno scoperto come cambiare le proprietà fondamentali di un materiale grazie alla teoria di Floquet. Purtroppo ad oggi solo una manciata di esperimenti sono riusciti a dimostrare effetti Floquet e il settore è limitato dalla dipendenza dalla luce a intensità molto elevate, col forte rischio di vaporizzare il materiale pur di ottenere risultati comunque di breve durata. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

