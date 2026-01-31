Lady Gaga contro l’Ice | Il mio cuore si spezza quando penso alle persone ai bambini alle famiglie in tutta l’America che vengono prese di mira senza pietà

Durante il concerto al Tokyo Dome, Lady Gaga ha dedicato alcuni minuti alle polemiche sull’Ice. La cantante ha detto che il cuore le si spezza pensando alle famiglie e ai bambini presi di mira dall’agenzia federale per l’immigrazione negli Stati Uniti. La sua voce si è fatta sentire forte, anche a migliaia di chilometri di distanza da casa.

Un intervento molto sentito, all’indomani delle violenze avvenute a Minneapolis, dove sono morti due manifestanti: Renee Nicole Good, uccisa il 7 gennaio durante un confronto con un agente dell’Ice, e Alex Pretti, colpito a morte il 24 gennaio da un agente della Border Patrol. «Tra un paio di giorni tornerò a casa, e il mio cuore si spezza quando penso alle persone, ai bambini, alle famiglie in tutta l’America che vengono prese di mira senza pietà dall’Ice», ha detto davanti a migliaia di fan. La cantante ha spiegato di pensare continuamente «al dolore di queste persone e a come le loro vite vengano distrutte proprio sotto i nostri occhi», allargando poi lo sguardo al clima che si respira nel Minnesota: «Penso anche a chi è a casa, a chi vive nella paura e cerca risposte su cosa dovremmo fare tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Lady Gaga si scaglia contro l'Ice e i federali.

Durante il concerto al Mayhem Ball di Tokyo, Lady Gaga si ferma e parla a cuore aperto contro l'Ice.

