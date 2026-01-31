Ladri in azione in due case a Colli

Non si arresta l'ondata di furti in Vallata. Giovedì sera i ladri sono entrati in azione a Colli del Tronto, prendendo di mira due abitazioni, una delle quali in via Roma, nel capoluogo. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi sono penetrati in una villetta passando dal retro: dopo essersi arrampicati sul terrazzo, hanno fatto irruzione nell'appartamento, rovistando in ogni stanza alla ricerca di oro e denaro. Il bottino è composto da monili in oro. Al rientro, uno dei proprietari ha scoperto il furto e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Ascoli Piceno; la denuncia sarà formalizzata nei prossimi giorni.

