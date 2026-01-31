Ladri entrano in casa e fanno scappare il gatto | il povero Whisky investito in strada due giorni dopo

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice ha raccontato a Fanpage.it come i ladri siano entrati in casa e abbiano fatto scappare il suo gatto Whisky. Due giorni dopo, il gatto è stato trovato morto investito sulla Casilina.

Beatrice racconta a Fanpage.it la storia del suo gatto Whisky, scappato di casa durante un'incursione dei ladri e trovato morto sulla Casilina.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Whisky Gatto

Voghera, entrano in una casa per rubare: i carabinieri arrivano prima della fuga, arrestati due ladri

A Voghera, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare in un appartamento già messo a soqquadro.

Ancora tentativi di furto nella Tuscia: due ladri entrano in una casa e vengono scoperti dai proprietari

Nella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Whisky Gatto

Argomenti discussi: Ladri entrano in casa mentre i proprietari dormono: messi in fuga dai 2 coniugi; Ladri entrano in casa del parroco mentre è impegnato con la messa: in fuga con le offerte, oro e gioielli; Visitata dai ladri per 14 volte, emergenza furti a Moncalieri; Sconcerto a Turbigo: ladri entrano nella casa parrocchiale e rubano anche una statua della Modonna.

ladri entrano in casa«Ladri in casa, ci siamo trovati le torce puntate addosso», la proprietaria spaventata: i cani hanno funzionato meglio dell'allarme, li hanno messi in fugaSAN MICHELE (VENEZIA) - A tu per tu con i ladri dentro casa, nel cuore della notte. È accaduto a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, in via Forgiarini, dove ... ilgazzettino.it

ladri entrano in casaLadri in casa, anziani nel mirino: «Erano in tre o quattro stranieri, hanno scassinato le porte e quando li abbiamo visti ci hanno minacciati»LENDINARA (ROVIGO) - I ladri hanno preso di mira almeno tre abitazioni nel tardo pomeriggio di domenica, in particolare nella frazione di Rasa, e in un caso sorpresi e messi in fuga. ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.