Ladri entrano in casa e fanno scappare il gatto | il povero Whisky investito in strada due giorni dopo

Beatrice ha raccontato a Fanpage.it come i ladri siano entrati in casa e abbiano fatto scappare il suo gatto Whisky. Due giorni dopo, il gatto è stato trovato morto investito sulla Casilina.

A Voghera, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare in un appartamento già messo a soqquadro.

Nella Tuscia, la serie di tentativi di furto si mantiene costante, con episodi che coinvolgono abitazioni della zona sud.

