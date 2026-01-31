Lactalis una sede per aprirsi alla gente | in largo Nuvolari a Milano 8 piani per 400 dipendenti

Il Gruppo Lactalis ha inaugurato una nuova sede a Milano, in largo Nuvolari. L’investimento è di 36 milioni di euro e l’edificio si sviluppa su otto piani, pensati per accogliere circa 400 dipendenti. La decisione di spostarsi in questa zona punta a migliorare gli spazi di lavoro e a facilitare l’interazione con la città, rendendo la sede più aperta e accessibile alla gente. Questa scelta segna un passo importante per il gruppo, che vuole rafforzare la propria presenza nel capoluogo lombardo.

Milano, 31 gennaio 2026 – Il Gruppo Lactalis, con un investimento di 36 milioni di euro, ha cambiato casa. La nuova sede in largo Tazio Nuvolari 1, a pochi passi dalla fermata della metropolitana Romolo, zona Sud di Milano, vuole essere anche un «simbolo fisico di apertura e trasparenza, dato che l’azienda è stata talvolta percepita come un’azienda riservata, quasi ’chiusa’. Questo edificio nasce per scardinare questo pregiudizio», spiega Vittorio Fiore, direttore comunicazione e sostenibilità della multinazionale che controlla Galbani, Parmalat, Invernizzi, Locetelli, Cademartori, Vallelata, Nuova Castelli, Ambrosi e Alival e che fattura oltre 30 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lactalis, una sede per aprirsi alla gente: in largo Nuvolari a Milano 8 piani per 400 dipendenti Approfondimenti su Lactalis Milano Lactalis apre una nuova sede a Milano: investimento da 35 milioni di euro Lactalis ha inaugurato a Milano una nuova sede, risultato di un investimento di 36 milioni di euro. Manovre immobiliari Rai a Milano: dipendenti e giornalisti via da corso Sempione per vendere la sede. Muro dei lavoratori Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lactalis Milano Argomenti discussi: Lactalis, una sede per aprirsi alla gente: in largo Nuvolari a Milano 8 piani per 400 dipendenti; Lactalis torna a Milano con una nuova tappa del roadshow Che Squadra!; Colossi del latte richiamano latte infantile per rischio tossico; Latte per neonati, l’allerta si allarga a Danone e Lactalis. Lactalis, una sede per aprirsi alla gente: in largo Nuvolari a Milano 8 piani per 400 dipendentiUn’architettura open, dagli ingressi alla boutique, fino al bar interno, aperto alla cittadinanza: Vogliamo essere un punto di riferimento nel quartiere, facendo rete con altre aziende ... ilgiorno.it Lactalis apre una nuova sede a Milano: investimento da 36 milioni di euroUn progetto che serve anche a riqualificare l'area urbana attorno alla fermata della metropolitana e della stazione ferroviaria Romolo ... milanotoday.it Nei giorni scorsi ho partecipato all’inaugurazione della nuova sede Lactalis a Milano, insieme alla collega Silvia Fregolent e al sindaco Beppe Sala. Il settore dell’agroalimentare italiano ha bisogno di investimenti per essere sempre più competitivo e l’azienda - facebook.com facebook

