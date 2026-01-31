L’accoltellato esce dall’ospedale Ora l’interrogatorio per la verità

Dopo una settimana di ricovero, il giovane tunisino accoltellato al fianco sinistro è uscito dall’ospedale ‘Madonna del Soccorso’. Ora attende l’interrogatorio per chiarire i dettagli di quanto successo. La polizia ha già avviato le indagini per capire chi abbia sferrato il colpo e perché.

A distanza di una settimana dal delicato intervento chirurgico cui era stato sottoposto a seguito delle lesioni causate da un colpo di coltello al fianco sinistro, ieri il cittadino ventisettenne di nazionalità tunisina ha lasciato l'ospedale 'Madonna del Soccorso'. Il giovane nelle prossime ore sarà ascoltato dagli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza che subito dopo l'accaduto sull'isola pedonale ha arrestato l'autore della sanguinosa aggressione, un connazionale di 26 anni che si trova nel carcere di Marino del Tronto con l'accusa di tentato omicidio. La polizia, che indaga sul caso, dovrà accertare le cause che hanno spinto il suo connazionale, conoscente, poiché sono arrivati entrambi a San Benedetto dopo aver lavorato in strutture ricettive e ristorative della Costa Smeralda.

