La Valdicecina ’scheda’ i lupi Fra videotrappole e analisi genetiche

La Valdicecina avvia un censimento dei lupi. Coldiretti e Federcaccia hanno installato videotrappole e raccolto campioni genetici per capire quanto siano presenti in zona. Il progetto, realizzato con l’università di Sassari, mira a fornire dati concreti per i piani di gestione e contenimento della specie.

VALDICECINA (Pisa) Coldiretti e Federcaccia mettono in campo il primo censimento scientifico della popolazione dei lupi in vista dei piani regionali di contenimento e gestione, in un progetto realizzato con il supporto dell'università di Sassari che vede coinvolta un'azienda del territorio. Un'iniziativa che coinvolgerà la Valdicecina, in provincia di Pisa, terra non nuova ad avvistamenti dei lupi, e che da tempo registra molteplici allarmi da parte degli allevatori che vedono i lorgo greggi decimati dai predatori. Il progetto realizzerà il primo monitoraggio del lupo con lo scopo di sapere dove e soprattutto quanti sono gli esemplari.

