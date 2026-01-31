Aryna Sabalenka non ha mai condannato il regime di Lukashenko e questo ha creato tensioni con le tenniste ucraine. Durante gli incontri, molte di loro evitano di stringerle la mano, evidenziando una divisione palpabile nel circuito. La tennista numero uno al mondo si trova così al centro di un fronte che va oltre il campo da gioco.

Aryna Sabalenka non ha mai preso posizione contro il dittatore Alexandr Lukashenko, anzi: per questo le tenniste ucraine non le stringono la mano La tennista numero 1 della classifica mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka, non ha mai preso posizione contro il dittatore del suo paese, Alexandr Lukashenko: di solito evita di parlarne, ma quando le è stato chiesto esplicitamente cosa ne pensasse ha sempre dato risposte talmente ambigue da generare dubbi sulla sua vicinanza al regime. Non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina, che è sostenuta dalla Bielorussia, e quando ha dovuto esprimere un’opinione sul tema si è limitata a dire di essere per la pace. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La tennista numero 1 al mondo e il suo rapporto ambiguo con il regime bielorusso

