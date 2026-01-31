La tartaruga Nole e la lepre Sinner sono diventate il simbolo di un duello inaspettato tra due atleti italiani. Jannik Sinner, con il suo carattere deciso, ha affrontato il suo avversario con determinazione, ricordando la favola di Esopo. La gara ha mostrato che chi ha meno tempo da perdere può comunque arrivare lontano, senza mai rinunciare.

Ci siamo seduti davanti a Sinner, come al saggio scolastico di nostro figlio: sorrideremo e applaudiremo come sempre. Djokovic è un mito, ma non scherziamo. Ha perso gli ultimi 5 precedenti, conta 38 primavere, la storia non torna indietro. Nole è stato preso a pallate da Musetti, figuriamoci cosa gli farà il nostro numero 1. Sui 5 set, poi. Infatti, il primo è un saggio: sorrisi, applausi. Nel secondo però Jannik si distrae e Nole scappa via. Oh, Jannik, testa a posto e più cattiveria. Il Mito serbo merita rispetto, ma non dimenticare che a Wimbledon ti sfotteva con i pugnetti negli occhi e, sulla sentenza doping, è stato velenoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La tartaruga Nole e la lepre Sinner, un saggio di eroismo

Djokovic vince contro Sinner e la sua vittoria si trasforma in una scena che resta impressa.

