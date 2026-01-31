La statua senza testa né gambe | A cavallo tra Seicento e Settecento Va considerata bene culturale

La statua senza testa né gambe ritrovata a dicembre in via Mazzini a Busto Garolfo non è un pezzo di un giardino o di un giardino d’arte. Si tratta di un reperto antico, che risale tra il Seicento e il Settecento, e che ora viene considerato un bene culturale da valorizzare. La scoperta ha sorpreso gli abitanti e le autorità del paese, che stanno cercando di capire come e perché sia finita lì.

Non proviene da qualche garden center della zona la statua ritrovata a dicembre in via Mazzini a Busto Garolfo. Il manufatto parzialmente danneggiato risalirebbe a un periodo tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. A confermare la datazione i funzionari della Sopraintendenza alle Belle arti interpellati dal sindaco Giovanni Rigiroli per una valutazione del reperto rinvenuto a pochi metri nel sottosuolo. Rimasta sepolta probabilmente per secoli, la statua è emersa durante gli scavi per la fibra ottica. In un primo momento si era pensato ai classici arredi da giardino di scarso valore storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La statua senza testa né gambe: "A cavallo tra Seicento e Settecento. Va considerata bene culturale" Approfondimenti su Seicento Settecento "Musicamente" alla chiesa della Pietà, le sonorità del Seicento e del Settecento tornano a risuonare “Arrivederci, me ne vado”. L’ospite se ne va all’improvviso, Federica Panicucci senza parole Federica Panicucci lascia il palco senza parole, mentre il caso di Garlasco continua a scuotere il dibattito pubblico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Seicento Settecento Argomenti discussi: La statua senza testa né gambe: A cavallo tra Seicento e Settecento. Va considerata bene culturale. La statua senza testa né gambe: A cavallo tra Seicento e Settecento. Va considerata bene culturaleA Busto Garolfo era stata portata alla luce in dicembre dagli scavi per la fibra ottica in via Mazzini. Ora la datazione ufficiale da parte della Soprintendenza. Le parti mancanti giacciono ormai sott ... ilgiorno.it Decapitano la statua della Sirenetta del Lago d’Iseo e abbandonano la testa in un prato: multati tre ragazziLe hanno staccato la testa e l'hanno abbandonata in un prato: così è stata decapitata la sirenetta del lago d'Iseo, statua in pietra arenaria realizzata dall'artista israeliana Tanya Preminger in ... fanpage.it La Chiesa del Carmine di Sambuca: storia e restauri Nel centro storico di Sambuca di Sicilia si trova la Chiesa del Carmine, costruita nel 1530 e ampliata nel Seicento con la struttura a tre navate che caratterizza ancora oggi l’edificio. All’interno si conserva la - facebook.com facebook #VENEZIA Il tesoro di San Clemente restituito alla Città! Dopo oltre trent’anni, Venezia restituisce ai cittadini e visitatori un patrimonio rimasto a lungo nascosto: 20 grandi dipinti e 8 sculture del Seicento e Settecento, provenienti dall’Isola di San Clemente, x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.